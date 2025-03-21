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Трамп: для сделки между Украиной и Россией уже есть "рамки"

Вашингтон, Пятница 21 марта 2025 18:51
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Трамп: для сделки между Украиной и Россией уже есть "рамки" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские власти считают, что уже вырисовываются "рамки" для сделки между Украиной и Россией.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп напомнил, что у него были очень хорошие переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Президент Путин скажет вам, что без Соединенных Штатов он бы не беспокоился. Но когда Соединенные Штаты вовлечены, он беспокоится. И я должен сказать вам, что очень хорошо общался с обоими джентльменами, и у нас, я думаю, есть рамки соглашения. Я надеюсь, что у нас есть рамки соглашения", - добавил американский лидер.

По словам Трампа, он участвует в мирном процессе по двум причинам. Первая - это убийство тысяч молодых украинцев и россиян "каждую неделю". А вторая - это расходы США на войну, которая "никогда бы не случилась, если бы у Америки был компетентный президент".

Перемирие между Украиной и Россией

Напомним, Украина недавно приняла предложение США о полном прекращении огня с Россией на 30 дней. Но эту инициативу пока не реализовали из-за позиции Москвы.

Глава Кремля Владимир Путин не хочет полностью прекращать огонь, пока Украина не выполнит ряд его требований. При этом диктатор согласился только на прекращение атак на энергетические объекты.

В понедельник, 24 марта, США проведут отдельные встречи с украинскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии. Там будут обсуждаться разные предложения о прекращении огня.

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