Трамп: для сделки между Украиной и Россией уже есть "рамки"

Трамп напомнил, что у него были очень хорошие переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Президент Путин скажет вам, что без Соединенных Штатов он бы не беспокоился. Но когда Соединенные Штаты вовлечены, он беспокоится. И я должен сказать вам, что очень хорошо общался с обоими джентльменами, и у нас, я думаю, есть рамки соглашения. Я надеюсь, что у нас есть рамки соглашения", - добавил американский лидер.

По словам Трампа, он участвует в мирном процессе по двум причинам. Первая - это убийство тысяч молодых украинцев и россиян "каждую неделю". А вторая - это расходы США на войну, которая "никогда бы не случилась, если бы у Америки был компетентный президент".