Трамп: я давал Ирану 60 дней на сделку, сегодня - 61

Ядерное соглашение США и Ирана

Напомним, что в этом году США и Иран начали серию посредственных переговоров о статусе иранской программы обогащения урана.

В начале мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.

США также угрожали, что могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.

В Иране же заявили, что готовы подписать ядерное соглашение в обмен на отмену экономических санкций. Но в то же время Тегеран отметил, что не откажется от "ядерных прав".

Заметим, что ранее сегодня Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если не будет соглашения.

Стоит отметить, что данное заявление американского президента прозвучало на фоне масштабной атаки Израиля на Иран, ведь в ночь на 13 июня авиация Израиля, в рамках операции "Львиный народ", нанесла ряд ударов по военным и ядерным объектам Ирана.

Уже известно, что во время атаки был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Подробнее о ночной атаке, можно узнать в материале РБК-Украина.

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