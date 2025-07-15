Что будет с Путиным после дедлайна в 50 дней? Ответ Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней для России будет "очень плохо", если не будет достигнуто соглашение по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
Журналисты спросили у Трампа, что будет с Россией после того, как 50-дневный срок для перемирия завершится. А также планирует ли Трамп встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Что ж, через 50 дней, если мы не заключим соглашение, это будет очень плохо. Будут пошлины, будут другие санкции будут направлены на Москву", - подчеркнул он.
На вопрос, почему Трамп дал Путину так много времени, он ответил, что срок введения таможенных тарифов может наступить даже раньше указанного дедлайна.
"Я не думаю, что 50 дней - это очень долго, и это может произойти раньше... Вам следовало задать тот же вопрос Байдену. Почему он втянул нас в эту войну? А что он вам сказал, почему он втянул нас в эту войну? Вы знаете, почему он нас втянул? Потому что он дурак. Вот почему. А вы не знаете, и вы не освещаете это. Но вам следовало задать этот вопрос Байдену. Потому что он некомпетентен. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - заявил президент США.
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Трамп дал Путину 50 дней на заключение мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине. По словам Трампа, он рассчитывал на достижение соглашения еще два месяца назад, однако этого так и не произошло. В ответ на затягивание процесса Трамп пообещал ввести жесткие экономические меры против России.
"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100. И так оно и будет", - подчеркнул американский лидер.
Он также выразил надежду, что таких мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.
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