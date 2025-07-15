Что будет с Путиным после дедлайна в 50 дней? Ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней для России будет "очень плохо", если не будет достигнуто соглашение по Украине.

Журналисты спросили у Трампа, что будет с Россией после того, как 50-дневный срок для перемирия завершится. А также планирует ли Трамп встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Что ж, через 50 дней, если мы не заключим соглашение, это будет очень плохо. Будут пошлины, будут другие санкции будут направлены на Москву", - подчеркнул он.

На вопрос, почему Трамп дал Путину так много времени, он ответил, что срок введения таможенных тарифов может наступить даже раньше указанного дедлайна.

"Я не думаю, что 50 дней - это очень долго, и это может произойти раньше... Вам следовало задать тот же вопрос Байдену. Почему он втянул нас в эту войну? А что он вам сказал, почему он втянул нас в эту войну? Вы знаете, почему он нас втянул? Потому что он дурак. Вот почему. А вы не знаете, и вы не освещаете это. Но вам следовало задать этот вопрос Байдену. Потому что он некомпетентен. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - заявил президент США.