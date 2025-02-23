Зеленский: если США договорятся с РФ без нас, успеха не будет, если не подтвердим условия

Закончить войну без Украины невозможно. Если США договорятся с Россией без Украины, то успеха сделки не будет без утверждения условий с украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.