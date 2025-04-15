Трамп видел приглашение Зеленского посетить Украину: планируется ли визит
Президент США Дональд Трамп в курсе приглашения президента Украины Владимира Зеленского приехать в Украину, но на данный момент таких планов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.
У Ливитт поинтересовались, видел ли Трамп приглашение Зеленского и что американский лидер думает по этому поводу.
"На самом деле, я не говорила с президентом об этом и о том, видел ли он предложение Зеленского. Я уверена, что видел. Я не говорила с ним об этом. Я могу спросить его, что он думает", - ответила Ливитт.
Также она подчеркнула, что не знает о каких-либо планах Трампа потенциально посетить Украину.
Приглашение Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа посетить Украину, чтобы узнать, что там происходит.
Глава украинского государства отметил, что такой визит необходим перед любыми решениями и планами в контексте мирных переговоров с Россией.
К слову, Трамп за почти 3 месяца на своей должности пока не совершал визиты в другие страны. Планируется, что первой он посетит Саудовскую Аравию.
Вчера, 14 апреля, Трамп отличился скандальным заявлением о Зеленском и экс-президенте США Джо Байдене. По словам американского лидера, Зеленский и Байден якобы "проделали ужасную работу", позволив войне начаться.
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