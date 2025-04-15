Трамп бачив запрошення Зеленського відвідати Україну: чи планується візит
Президент США Дональд Трамп в курсі запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати в Україну, але наразі таких планів немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт.
У Лівітт поцікавилися, чи бачив Трамп запрошення Зеленського і що американський лідер думає з цього приводу.
"Насправді, я не говорила з президентом про це і про те, чи бачив він пропозицію Зеленського. Я впевнена, що бачив. Я не говорила з ним про це. Я можу запитати його, що він думає", - відповіла Лівітт.
Також вона підкреслила, що не знає про будь-які плани Трампа потенційно відвідати Україну.
Запрошення Зеленського
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа відвідати Україну, щоб дізнатися, що там відбувається.
Голова української держави наголосив, що такий візит необхідний перед будь-якими рішеннями і планами в контексті мирних переговорів із Росією.
До слова, Трамп за майже 3 місяці на своїй посаді поки що не здійснював візитів до інших країн. Планується, що першою він відвідає Саудівську Аравію.
Учора, 14 квітня, Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського та експрезидента США Джо Байдена. За словами американського лідера, Зеленський і Байден нібито "виконали жахливу роботу", дозволивши війні розпочатися.
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