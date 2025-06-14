Трамп про атаки Ізраїлю: Іран отримав удар удесятеро сильніший, ніж очікував
Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран не очікував такого потужного удару від Ізраїлю. Тепер Тегеран може бути готовий до переговорів.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив у коментарі Fox News.
"Іранці отримали удар у десять разів сильніший, ніж вони очікували", - розповів Трамп.
За його словами, раніше Тегеран не був готовий до переговорів.
"Думаю, тепер вони готові. Подивимося", - вважає американський лідер.
Атака Ізраїлю
У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масштабного удару по іранській території у відповідь на загрозу з боку Тегерана. Метою атаки стали ядерні об'єкти Фордо і Натанзе, а також командні пункти та об'єкти протиракетної системи Ірану.
Під час удару було ліквідовано командувача ракетною програмою Корпусу вартових Ісламської революції генерала Аміра Алі Хаджізаде - цю інформацію підтвердила влада Ірану.
Відомо, що Ізраїль атакував близько 100 цілей.
Водночас глава МАГАТЕ Рафаель Гроссіі розповів, що наземну частину заводу зі збагачення урану в іранському Натанзі було знищено.
Детальніше про удар Ізраїлю - в матеріалі РБК-Україна.
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