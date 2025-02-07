Кабмин назначил двух заместителей министра обороны: что о них известно
Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей главы Минобороны. Должности получили Евгений Мойсюк и Валерий Чуркин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.
Как отмечает Умеров, новых заместителей назначили по его представлению.
Евгений Мойсюк
По словам министра обороны, Мойсюк является одним из самых опытных офицеров украинской армии, а также боевым командиром. Он будет отвечать за развитие и генерацию Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.
"Опыт Мойсюка охватывает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке", - подчеркнул Умеров.
Валерий Чуркин
Глава Минобороны подчеркнул, что Валерий Чуркин - офицер, участник боевых действий, который присоединился к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения россиян. Он - лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений ВСУ.
В качестве заместителя министра обороны он будет заниматься оборонными инновациями и технологическим развитием украинской армии.
"Его подразделение уже сегодня реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя. В новой должности ожидаем масштабирование этой работы", - рассказал Умеров.
Глава Минобороны объяснил, что решение о назначении новых заместителей - часть комплексного подхода к усилению ВСУ, модернизации управления и технологическому развитию армии.
Увольнение Мойсюка
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности.
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