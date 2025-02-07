ua en ru
Пт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский подтвердил наступление ВСУ в Курской области и раскрыл первые результаты

Киев, Пятница 07 февраля 2025 22:25
UA EN RU
Зеленский подтвердил наступление ВСУ в Курской области и раскрыл первые результаты Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники начали новое наступление в Курской области. Им удалось достичь успехов.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет издание, глава украинского государства подтвердил начало нового украинского наступления в Курской области в четверг, 6 февраля.

Президент уточнил, что украинским защитникам удалось продвинуться вглубь региона на 2,5 километра.

Слухи о наступлении украинских войск

Напомним, ранее американский Институт изучения войны писал о том, что украинские защитники провели серию штурмов в Курской области.

При этом, по данным ISW, Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до пяти километров.

Зеленский подтвердил наступление ВСУ в Курской области и раскрыл первые результатыФото: участки, где могли наступать украинские защитники (understandingwar.org)

Стоит заметить, что операция украинских воинов в Курской области началась еще в августе прошлого года. Благодаря эффекту неожиданности им удалось взять под свой контроль большое количество населенных пунктов, в том числе город Суджа.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Курская операция - это одна из главных побед Украины за всю войну. Она вынудила Россию стянуть 60 тысяч своих военных.

Также, по словам главы украинского государства, Курская операция привела к самому большому пополнению обменного фонда за одну боевую операцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Курская область Война в Украине
NEWS
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов