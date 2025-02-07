Зеленский подтвердил наступление ВСУ в Курской области и раскрыл первые результаты
Украинские защитники начали новое наступление в Курской области. Им удалось достичь успехов.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как пишет издание, глава украинского государства подтвердил начало нового украинского наступления в Курской области в четверг, 6 февраля.
Президент уточнил, что украинским защитникам удалось продвинуться вглубь региона на 2,5 километра.
Слухи о наступлении украинских войск
Напомним, ранее американский Институт изучения войны писал о том, что украинские защитники провели серию штурмов в Курской области.
При этом, по данным ISW, Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до пяти километров.
Фото: участки, где могли наступать украинские защитники (understandingwar.org)
Стоит заметить, что операция украинских воинов в Курской области началась еще в августе прошлого года. Благодаря эффекту неожиданности им удалось взять под свой контроль большое количество населенных пунктов, в том числе город Суджа.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Курская операция - это одна из главных побед Украины за всю войну. Она вынудила Россию стянуть 60 тысяч своих военных.
Также, по словам главы украинского государства, Курская операция привела к самому большому пополнению обменного фонда за одну боевую операцию.
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