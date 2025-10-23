ua en ru
Трамп анонсировал визит в Газу и назвал "красную линию" для Израиля

Вашингтон, Четверг 23 октября 2025 17:34
UA EN RU
Трамп анонсировал визит в Газу и назвал "красную линию" для Израиля Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Сектор Газа в будущем. Но точные сроки пока неизвестны.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил в интервью Time.

У Трампа спросили, совершит ли он визит в Газу.

"Поеду. Да, поеду", - коротко отметил он, не раскрывая деталей.

Президент напомнил, что в соответствии с американским мирным планом был создан так называемый Совет мира, который "станет очень влиятельной группой людей". По словам Трампа, у Совета мира будет очень много полномочий касательно Ближнего Востока.

Трамп обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един. Сейчас "только ХАМАС остается маргинальной группировкой".

Также у американского лидера попросили прокомментировать его просьбу к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху не аннексировать Западный берег реки Иордан - часть Палестины.

"Этого не случится, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас так нельзя поступать. У нас была огромная поддержка арабов. Этого не будет. Израиль потеряет всю поддержку Соединенных Штатов, если это произойдет", - заверил Трамп.

Визит Трампа в Газу

Напомним, президент США Дональд Трамп допускал свой визит в Сектор Газа еще 8 октября. Тогда он должен был поехать на Ближний Восток для подписания мирной сделки по Газе.

Но в итоге американский лидер приехал только в Израиль и Египет.

К слову, только несколько дней назад президент Трамп заявлял, что союзники США на Ближнем Востоке выразили готовность ввести свои войска в Сектор Газа на фоне возможного нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС.

По словам Трампа, если боевики продолжат нарушать перемирие, их "ждет быстрый конец".

