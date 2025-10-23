Трамп анонсировал визит в Газу и назвал "красную линию" для Израиля
Президент США Дональд Трамп планирует посетить Сектор Газа в будущем. Но точные сроки пока неизвестны.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил в интервью Time.
У Трампа спросили, совершит ли он визит в Газу.
"Поеду. Да, поеду", - коротко отметил он, не раскрывая деталей.
Президент напомнил, что в соответствии с американским мирным планом был создан так называемый Совет мира, который "станет очень влиятельной группой людей". По словам Трампа, у Совета мира будет очень много полномочий касательно Ближнего Востока.
Трамп обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един. Сейчас "только ХАМАС остается маргинальной группировкой".
Также у американского лидера попросили прокомментировать его просьбу к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху не аннексировать Западный берег реки Иордан - часть Палестины.
"Этого не случится, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас так нельзя поступать. У нас была огромная поддержка арабов. Этого не будет. Израиль потеряет всю поддержку Соединенных Штатов, если это произойдет", - заверил Трамп.
Визит Трампа в Газу
Напомним, президент США Дональд Трамп допускал свой визит в Сектор Газа еще 8 октября. Тогда он должен был поехать на Ближний Восток для подписания мирной сделки по Газе.
Но в итоге американский лидер приехал только в Израиль и Египет.
К слову, только несколько дней назад президент Трамп заявлял, что союзники США на Ближнем Востоке выразили готовность ввести свои войска в Сектор Газа на фоне возможного нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС.
По словам Трампа, если боевики продолжат нарушать перемирие, их "ждет быстрый конец".