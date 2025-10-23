ua en ru
Трамп анонсував візит до Гази і назвав "червону лінію" для Ізраїлю

Вашингтон, Четвер 23 жовтня 2025 17:34
UA EN RU
Трамп анонсував візит до Гази і назвав "червону лінію" для Ізраїлю Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Сектор Гази в майбутньому. Але точні терміни поки що невідомі.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив в інтерв'ю Time.

У Трампа запитали, чи здійснить він візит до Гази.

"Поїду. Так, поїду", - коротко зазначив він, не розкриваючи деталей.

Президент нагадав, що відповідно до американського мирного плану було створено так звану Раду миру, яка "стане дуже впливовою групою людей". За словами Трампа, у Ради миру буде дуже багато повноважень щодо Близького Сходу.

Трамп звернув увагу, що Близький Схід ніколи не був таким єдиним. Зараз "тільки ХАМАС залишається маргінальним угрупованням".

Також в американського лідера попросили прокоментувати його прохання до прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не анексувати Західний берег річки Йордан - частину Палестини.

"Цього не станеться, тому що я дав слово арабським країнам. І зараз так не можна чинити. У нас була величезна підтримка арабів. Цього не буде. Ізраїль втратить усю підтримку Сполучених Штатів, якщо це станеться", - запевнив Трамп.

Візит Трампа в Газу

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допускав свій візит до Сектора Гази ще 8 жовтня. Тоді він мав поїхати на Близький Схід для підписання мирної угоди щодо Гази.

Але в підсумку американський лідер приїхав тільки в Ізраїль і Єгипет.

До слова, лише кілька днів тому президент Трамп заявляв, що союзники США на Близькому Сході висловили готовність ввести свої війська до Сектора Гази на тлі можливого порушення режиму припинення вогню з боку ХАМАС.

За словами Трампа, якщо бойовики продовжать порушувати перемир'я, на них "чекає швидкий кінець".

ХАМАС Ізраїль Палестина Дональд Трамп Сектор Газа
