Трамп анонсував візит до Гази і назвав "червону лінію" для Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Сектор Гази в майбутньому. Але точні терміни поки що невідомі.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив в інтерв'ю Time .

У Трампа запитали, чи здійснить він візит до Гази.

"Поїду. Так, поїду", - коротко зазначив він, не розкриваючи деталей.

Президент нагадав, що відповідно до американського мирного плану було створено так звану Раду миру, яка "стане дуже впливовою групою людей". За словами Трампа, у Ради миру буде дуже багато повноважень щодо Близького Сходу.

Трамп звернув увагу, що Близький Схід ніколи не був таким єдиним. Зараз "тільки ХАМАС залишається маргінальним угрупованням".

Також в американського лідера попросили прокоментувати його прохання до прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не анексувати Західний берег річки Йордан - частину Палестини.

"Цього не станеться, тому що я дав слово арабським країнам. І зараз так не можна чинити. У нас була величезна підтримка арабів. Цього не буде. Ізраїль втратить усю підтримку Сполучених Штатів, якщо це станеться", - запевнив Трамп.