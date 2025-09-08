RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп анонсировал визит европейцев в США, чтобы обсудить завершение войны в Украине

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Отдельные европейские лидеры посетят Соединенные Штаты для обсуждения путей завершения войны между Украиной и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами после возвращения с US Open в Нью-Йорке.

"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник индивидуально", - сказал глава государства, не уточнив, кого именно имеет в виду.

Президент добавил, что он "не доволен" состоянием войны между Россией и Украиной, после того как журналисты спросили о масштабной воздушной атаке в воскресенье ночью, во время которого падение обломков дрона спровоцировало пожар в Кабинете министров в Киеве.

В то же время, Трамп вновь подчеркнул, что война вскоре завершится.

"Очень скоро, в течение ближайших нескольких дней (пообщаюсь с Путиным. - ред.). Слушайте, мы это сделаем. Ситуацию между Россией и Украиной мы уладим. Я уверен, что мы это сделаем", - сказал глава Белого дома.

Мирный процесс в войне Украины с РФ

Напомним, 18 августа лидеры ряда европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме, в ходе которой обсудили пути завершения войны.

По итогам переговоров, около 10 стран Европы согласились отправили войска в Украину в качестве гарантии безопасности после завершения активной фазы боевых действий.

США отказались направлять своих военных, но не исключили поддержки Украине с воздуха в качестве гарантии безопасности.

После активизации обстрелов российскими террористами Киева и Украины, Трамп заявил о намерении "наказать" Путина и ввести дополнительные санкции против РФ.

Он также недоволен нежеланием российского лидера завершать войну в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп