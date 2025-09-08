Трамп анонсував візит європейців до США, щоб обговорити завершення війни в Україні

"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок індивідуально", - сказав глава держави, не уточнивши, кого саме має на увазі.

Президент додав, що він "не задоволений" станом війни між Росією та Україною, після того як журналісти запитали про масштабну повітряну атаку в неділю вночі, під час якого падіння уламків дрону спровокувало пожежу в Кабінеті міністрів у Києві.

Водночас, Трамп знову підкреслив, що війна незабаром завершиться.

"Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів (поспілкуюся з Путіним. - ред.). Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо", - сказав глава Білого дому.