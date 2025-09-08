Трамп анонсував візит європейців до США, щоб обговорити завершення війни в Україні

Окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати для обговорення шляхів завершення війни між Україною та Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами після повернення з US Open у Нью-Йорку.
"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок індивідуально", - сказав глава держави, не уточнивши, кого саме має на увазі.
Президент додав, що він "не задоволений" станом війни між Росією та Україною, після того як журналісти запитали про масштабну повітряну атаку в неділю вночі, під час якого падіння уламків дрону спровокувало пожежу в Кабінеті міністрів у Києві.
Водночас, Трамп знову підкреслив, що війна незабаром завершиться.
"Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів (поспілкуюся з Путіним. - ред.). Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо", - сказав глава Білого дому.
Нагадаємо, 18 серпня лідери низки європейських країн і президент України Володимир Зеленський провели зустріч у Білому домі, під час якої обговорили шляхи завершення війни.
За підсумками переговорів, близько 10 країн Європи погодилися відправили війська в Україну в якості гарантії безпеки після завершення активної фази бойових дій.
США відмовилися направляти своїх військових, але не виключили підтримки Україні з повітря в якості гарантії безпеки.
Після активізації обстрілів російськими терористами Києва та України, Трамп заявив про намір "покарати" Путіна і запровадити додаткові санкції проти РФ.
Він також невдоволений небажанням російського лідера завершувати війну в Україні.