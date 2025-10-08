Трамп анонсировал поездку на Ближний Восток в конце недели: что известно

"Они отлично справляются. У нас там отличная команда, отличные переговорщики... Я думаю, что это произойдет, и у этого есть все шансы. Возможно, я поеду туда ближе к концу недели, может быть, в воскресенье... Есть очень большая вероятность, что переговоры идут очень хорошо", - заявил президент США.

CNN отмечает, что исходя из слов Трампа, он если и поедет в регион, то отправится туда либо в субботу, либо в воскресенье. При этом глава Белого дома не уточнил, какую именно страну планирует посетить.

NBC добавило, что Трамп фактически повторил слова госсекретаря США Марко Рубио, который ранее заявил, что также может отправиться на Ближний Восток "довольно скоро".

В частности, Рубио сказал журналистам, что мирная сделка США по Газе продвигается "настолько быстро", что ему, возможно, придется отказаться от завтрашней встречи в Париже, на которой также должно обсуждается послевоенное положение Газы.

"Возможно, вместо этого я отправлюсь на Ближний Восток, поскольку там события развиваются так быстро, что мы думаем, что нам, возможно, придется быть там довольно скоро", - заявил госсекретарь США.

Как пишет CNN, переговорщики встречаются на египетском курорте Шарм-эль-Шейх на Красном море, чтобы завершить сделку, которая приведет к освобождению заложников из Газы и прекращению боевых действий в осажденном секторе.

Обновлено в 00:05

В ходе пресс-конференции Трампа спросили, рассматривает ли он визит в Газу, чтобы посмотреть, что там происходит. В ответ он уточнил, что в рамках поездки на Ближний Восток поедет в Египет, но не исключает и Сектор Газа.

"Скорее всего, я поеду в Египет. Но я буду объезжать все страны, как говорится", - сказал лидер США.