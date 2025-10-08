Трамп анонсував поїздку на Близький Схід наприкінці тижня: що відомо

"Вони чудово справляються. У нас там чудова команда, чудові переговорники... Я думаю, що це станеться, і в цього є всі шанси. Можливо, я поїду туди ближче до кінця тижня, можливо, в неділю... Є дуже велика ймовірність, що переговори йдуть дуже добре", - заявив президент США.

CNN зазначає, що виходячи зі слів Трампа, він якщо і поїде в регіон, то вирушить туди або в суботу, або в неділю. При цьому глава Білого дому не уточнив, яку саме країну планує відвідати.

NBC додало, що Трамп фактично повторив слова держсекретаря США Марко Рубіо, який раніше заявив, що також може вирушити на Близький Схід "досить скоро".

Зокрема, Рубіо сказав журналістам, що мирна угода США щодо Гази просувається "настільки швидко", що йому, можливо, доведеться відмовитися від завтрашньої зустрічі в Парижі, на якій також має бути обговорено післявоєнне становище Гази.

"Можливо, замість цього я вирушу на Близький Схід, оскільки там події розвиваються так швидко, що ми думаємо, що нам, можливо, доведеться бути там досить скоро", - заявив держсекретар США.

Як пише CNN, учасники переговорів зустрічаються на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх на Червоному морі, щоб завершити угоду, яка призведе до звільнення заручників із Гази і припинення бойових дій в обложеному секторі.

Оновлено о 00:05

Під час прес-конференції Трампа запитали, чи розглядає він візит до Гази, щоб подивитися, що там відбувається. У відповідь він уточнив, що в рамках поїздки на Близький Схід поїде до Єгипту, але не виключає і Сектор Газа.

"Швидше за все, я поїду до Єгипту. Але я буду об'їжджати всі країни, як то кажуть", - сказав лідер США"