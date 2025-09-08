ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Индии оценили ущерб от 50%-ных тарифов Трампа за покупку российской нефти

Индия, Понедельник 08 сентября 2025 10:56
UA EN RU
В Индии оценили ущерб от 50%-ных тарифов Трампа за покупку российской нефти Фото: Индия потеряет 20 млрд долларов из-за покупки российской нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Тарифы в 50% со стороны президента США Дональда Трампа могут сократить валовой внутренний продукт Индии не менее чем на полпроцента в этом году.

Об этом заявил главный экономический советник страны Ананта Нагесваран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Я надеюсь, что дополнительный штрафной тариф - явление недолговечное, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - В зависимости от того, как долго он продлится даже в этом финансовом году, его влияние на ВВП может составить от 0,5% до 0,6%".

Объем экономики Индии в 2024 году по номинальному ВВП оценивается примерно в 3,9 трлн долларов. Таким образом, потеря 0,5% роста приведет к прямому ущербу в 20 млрд долларов только за один год.

Риски для экономики Индии

По словам Нагесварана, если неопределенность с тарифами сохранится и в следующем финансовом году, последствия будут "большими" и станут серьезным "риском" для Индии.

Трамп удвоил тарифы на индийские товары до 50% в прошлом месяце в качестве наказания за закупку российской нефти. Эти пошлины стали самыми высокими в Азии и делают индийские товары неконкурентоспособными на фоне Вьетнама и Бангладеш.

Секторы под ударом

США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии. Новые тарифы ударят прежде всего по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия.

Тем не менее Нагесваран подчеркнул, что сохраняет прогноз роста экономики на уровне 6,3-6,8% в текущем финансовом году, который завершится в марте 2026 года.

Экономические стимулы и налоги

В апреле-июне индийская экономика ускорилась до 7,8%, что стало самым высоким темпом за более чем год. По словам советника, снижение потребительских и прямых налогов вместе с инфляцией на восьмилетнем минимуме создают позитивные условия для роста.

Прошлая неделя принесла дополнительный стимул: Индия снизила налог на товары и услуги для большинства повседневных товаров, чтобы поддержать спрос. По расчетам Нагесварана, это добавит к росту ВВП еще 0,2-0,3%.

Финансовые перспективы

Советник также отметил, что страна выполнит целевой показатель бюджетного дефицита на уровне 4,4% в этом году. Поддержкой станут рекордные выплаты центробанка и продажи активов, что поможет компенсировать возможное недополучение доходов.

Долговременный ущерб

Напомним, Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала войны доля была мене 1%.

По данным аналитиков, с 2022 года Индия смогла сэкономить не менее 17 млрд долларов, увеличив импорт дешевой российской нефти. Однако новые тарифы Трампа могут в краткосрочной перспективе сократить индийский экспорт на 40% и привести к потере 37 млрд долларов, что вдвое перекрывает выгоду от нефти из России.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти. Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Соединенные Штаты Америки
Новости
ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе
ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России