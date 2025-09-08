В Индии оценили ущерб от 50%-ных тарифов Трампа за покупку российской нефти
Тарифы в 50% со стороны президента США Дональда Трампа могут сократить валовой внутренний продукт Индии не менее чем на полпроцента в этом году.
Об этом заявил главный экономический советник страны Ананта Нагесваран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Я надеюсь, что дополнительный штрафной тариф - явление недолговечное, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - В зависимости от того, как долго он продлится даже в этом финансовом году, его влияние на ВВП может составить от 0,5% до 0,6%".
Объем экономики Индии в 2024 году по номинальному ВВП оценивается примерно в 3,9 трлн долларов. Таким образом, потеря 0,5% роста приведет к прямому ущербу в 20 млрд долларов только за один год.
Риски для экономики Индии
По словам Нагесварана, если неопределенность с тарифами сохранится и в следующем финансовом году, последствия будут "большими" и станут серьезным "риском" для Индии.
Трамп удвоил тарифы на индийские товары до 50% в прошлом месяце в качестве наказания за закупку российской нефти. Эти пошлины стали самыми высокими в Азии и делают индийские товары неконкурентоспособными на фоне Вьетнама и Бангладеш.
Секторы под ударом
США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии. Новые тарифы ударят прежде всего по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия.
Тем не менее Нагесваран подчеркнул, что сохраняет прогноз роста экономики на уровне 6,3-6,8% в текущем финансовом году, который завершится в марте 2026 года.
Экономические стимулы и налоги
В апреле-июне индийская экономика ускорилась до 7,8%, что стало самым высоким темпом за более чем год. По словам советника, снижение потребительских и прямых налогов вместе с инфляцией на восьмилетнем минимуме создают позитивные условия для роста.
Прошлая неделя принесла дополнительный стимул: Индия снизила налог на товары и услуги для большинства повседневных товаров, чтобы поддержать спрос. По расчетам Нагесварана, это добавит к росту ВВП еще 0,2-0,3%.
Финансовые перспективы
Советник также отметил, что страна выполнит целевой показатель бюджетного дефицита на уровне 4,4% в этом году. Поддержкой станут рекордные выплаты центробанка и продажи активов, что поможет компенсировать возможное недополучение доходов.
Долговременный ущерб
Напомним, Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала войны доля была мене 1%.
По данным аналитиков, с 2022 года Индия смогла сэкономить не менее 17 млрд долларов, увеличив импорт дешевой российской нефти. Однако новые тарифы Трампа могут в краткосрочной перспективе сократить индийский экспорт на 40% и привести к потере 37 млрд долларов, что вдвое перекрывает выгоду от нефти из России.
Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти. Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.