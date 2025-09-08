В Индии оценили ущерб от 50%-ных тарифов Трампа за покупку российской нефти

Тарифы в 50% со стороны президента США Дональда Трампа могут сократить валовой внутренний продукт Индии не менее чем на полпроцента в этом году.

Об этом заявил главный экономический советник страны Ананта Нагесваран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Я надеюсь, что дополнительный штрафной тариф - явление недолговечное, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - В зависимости от того, как долго он продлится даже в этом финансовом году, его влияние на ВВП может составить от 0,5% до 0,6%".

Объем экономики Индии в 2024 году по номинальному ВВП оценивается примерно в 3,9 трлн долларов. Таким образом, потеря 0,5% роста приведет к прямому ущербу в 20 млрд долларов только за один год.

Риски для экономики Индии

По словам Нагесварана, если неопределенность с тарифами сохранится и в следующем финансовом году, последствия будут "большими" и станут серьезным "риском" для Индии.

Трамп удвоил тарифы на индийские товары до 50% в прошлом месяце в качестве наказания за закупку российской нефти. Эти пошлины стали самыми высокими в Азии и делают индийские товары неконкурентоспособными на фоне Вьетнама и Бангладеш.

Секторы под ударом

США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии. Новые тарифы ударят прежде всего по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия.

Тем не менее Нагесваран подчеркнул, что сохраняет прогноз роста экономики на уровне 6,3-6,8% в текущем финансовом году, который завершится в марте 2026 года.

Экономические стимулы и налоги

В апреле-июне индийская экономика ускорилась до 7,8%, что стало самым высоким темпом за более чем год. По словам советника, снижение потребительских и прямых налогов вместе с инфляцией на восьмилетнем минимуме создают позитивные условия для роста.

Прошлая неделя принесла дополнительный стимул: Индия снизила налог на товары и услуги для большинства повседневных товаров, чтобы поддержать спрос. По расчетам Нагесварана, это добавит к росту ВВП еще 0,2-0,3%.

Финансовые перспективы

Советник также отметил, что страна выполнит целевой показатель бюджетного дефицита на уровне 4,4% в этом году. Поддержкой станут рекордные выплаты центробанка и продажи активов, что поможет компенсировать возможное недополучение доходов.