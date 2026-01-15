Трамп анонсировал новое партнерство США и Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень плодотворный" разговор с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
"Мы достигаем огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться", - отметил американский президент.
Трамп сообщил, что во время переговоров обсуждались ключевые темы, в частности сотрудничество в энергетической сфере, добыча полезных ископаемых, торговля и вопросы национальной безопасности. Он подчеркнул, что потенциальное партнерство между США и Венесуэлой может быть выгодным для обеих сторон.
Трамп также выразил уверенность, что Венесуэла имеет шансы вернуться к экономическому росту и процветанию.
"Венесуэла вскоре снова станет великой и процветающей, возможно, даже большей, чем когда-либо прежде!" - написал Трамп.
Отношения США и Венесуэлы
Ранее РБК-Украина писало, что администрация президента США Дональда Трампа требует от временного правительства Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.
По данным трех источников, знакомых с планом администрации Трампа, временный президент Венесуэлы Делси Родригес должна выполнить требования Белого дома, прежде чем стране позволят добывать больше нефти.
Также сообщалось, что Трамп не исключил возможности в будущем посетить Венесуэлу и отметил, что планирует долго управлять страной, ведь ее необходимо восстановить.
"Мы будем восстанавливать ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть", - отметил президент США.
Перед этим Трамп заявлял, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти. По его словам, эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги он будет контролировать лично, "чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов".