Трамп заговорил о долговременном контроле США над Венесуэлой и ее нефтью

Понедельник 12 января 2026 14:51
Трамп заговорил о долговременном контроле США над Венесуэлой и ее нефтью Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Соединенных Штатов не исключил возможности в будущем посетить Венесуэлу и отметил, что планирует долго управлять страной, ведь ее необходимо восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

На вопрос относительно того, как долго он будете руководить Венесуэлой, Трамп ответил, что время покажет.

"Три месяца? Шесть месяцев? Год? Дольше? Я бы сказал, гораздо дольше. Мы должны отстраиваться. И мы будем отстраивать ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть", - отметил президент США.

По его словам, такие шаги снижают цены на нефть, но США будут давать деньги Венесуэле, которые ей отчаянно нужны.

На вопрос о возможном визите в Венесуэлу, Трамп отметил, что согласен поехать в эту страну, если это будет безопасно.

"Я бы с удовольствием поехал (в Венесуэлу - ред.), да. Я думаю, что когда-то это будет безопасно, верите или нет. Я бы с удовольствием поехал",- добавил он.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 3 января Соединенные Штаты осуществили серию ударов по территории Венесуэлы.

Операция была точечной: примерно в 02:00 по местному времени жители Каракаса сообщали о появлении военной авиации, после чего в городе прогремели взрывы. Под обстрел попали объекты, связанные с оборонной инфраструктурой страны.

Впоследствии Дональд Трамп заявил о проведении масштабной операции против Венесуэлы и ее президента Николаса Мадуро. Он был задержан и вывезен за пределы страны.

Отметим, что по заявлению Трампа, временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти. Это - одна из составляющих плана США: так, государственный секретарь Марко Рубио рассказал, что Соединенные Штаты начнут в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предусматривает добычу нефти.

При этом вчера, 11 января, гражданам США рекомендовали немедленно покинуть Венесуэлу и предупредили о недопустимости любых поездок в страну.

