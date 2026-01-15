Трамп анонсував нове партнерство США та Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "дуже плідну" розмову з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

"Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися", - зазначив американський президент.

Трамп повідомив, що під час переговорів обговорювалися ключові теми, зокрема співпраця в енергетичній сфері, видобуток корисних копалин, торгівля та питання національної безпеки. Він наголосив, що потенційне партнерство між США та Венесуелою може бути вигідним для обох сторін.

Трамп також висловив упевненість, що Венесуела має шанси повернутися до економічного зростання та процвітання.

"Венесуела незабаром знову стане великою та процвітаючою, можливо, навіть більшою, ніж будь-коли раніше!" - написав Трамп.