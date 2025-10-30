Это безумие. Но он поможет нам, - Трамп о разговоре с Си про завершение войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Общаясь с журналистами на борту самолета, он отметил, что вопрос Украины на встрече "поднимался очень серьезно и на это ушло много времени". Си Цзиньпин, по его словам, поможет Штатам в установлении мира в Украине.

"Оба будем работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли чего-то достичь. Мы соглашаемся, что стороны, знаете, крепко сцепились и воюют, и иногда приходится позволить им воевать, пожалуй. Это безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе над вопросом Украины", - заявил глава Белого дома.

При этом он отметил, что много сделать лидеры якобы не смогут.

"Он уже давно покупает нефть у России и обеспечивает значительную часть Китая. И, знаете, могу сказать, что Индия ведет себя очень хорошо в этом вопросе, но мы действительно не обсуждали нефть. Мы говорили о сотрудничестве, чтобы увидеть, сможем ли завершить эту войну", - сказал Трамп.

Американский лидер добавил также, что хоть война в Украине непосредственно и не затрагивает ни Китай, ни США, он хотел бы "чтобы это уже закончилось".

"Мне не нравится видеть, как шесть, семь, восемь тысяч молодых людей, преимущественно солдат, погибают", - заявил он.

Он добавил, что Вашингтон зарабатывает деньги на войне в Украине, имея в виду закупку странами ЕС американского оружия для Украины по программе PURL.

"Мы поставляем оружие НАТО. Они покупают его по полной цене, покупают оружие, а затем передают его, видимо, преимущественно Украине", - подытожил Трамп и повторил, что Китай и США попытаются завершить войну РФ в Украине.