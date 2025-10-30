ua en ru
Фокус на экономике и работа ради мира: что сказал Си Цзиньпин после встречи с Трампом

Четверг 30 октября 2025 09:35
UA EN RU
Фокус на экономике и работа ради мира: что сказал Си Цзиньпин после встречи с Трампом Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Торгово-экономические связи должны быть ключевым фактором отношений Китая и Соединенных Штатов. Кроме того, Китай и США могут вместе работать на благо всего мира.

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Торгово-экономическое взаимодействие должно оставаться движущей силой связей, а не препятствием или источником конфликтов. Важно сосредоточиться на долгосрочных выгодах, которые приносит сотрудничество, а не впадать в порочный круг возмездия", - заявил лидер Китая.

По словам Си Цзиньпина, торгово-экономические группы США и Китая достигли базового консенсуса по решению основных проблем.

"В течение многих лет я неоднократно публично заявлял, что Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями. Этому нас научила история, и этого требует реальность", - добавил Си Цзиньпин.

Он также призвал экономические и торговые команды обеих сторон постоянно сужать список проблем и расширять список сотрудничества на основе принципов равенства, уважения и взаимной выгоды.

По его словам, торгово-экономические связи должны оставаться движущей силой отношений Китая и США, а не быть камнем преткновения.

Также Китай и США должны поддерживать взаимодействие на всех уровнях и по всем каналам для улучшения взаимопонимания.

Кроме того, по его словам, Китай и США могут вместе работать для достижения более значимых целей на благо всего мира. Так, Китай в 2026-м примет саммит АТЭС, а США - G20, сторонам следует поддерживать друг друга и стремиться к положительным итогам обоих саммитов.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина и Си Цзиньпина

Как известно, 30 октября в Южной Корее прошла встреча Трампа и Си, на которой стороны обсудили снятие напряжения во взаимоотношениях стран, а также тему завершения войны в Украине.

Напомним, ранее Си Цзиньпин похвалил Трампа перед саммитом, отметив его вклад в прекращение войны в Газе. Также китайский лидер предложил объединиться ради решения мировых конфликтов.

По словам Трампа, Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.

