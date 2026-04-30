Трамп анонсировал дешевый бензин благодаря историческому демаршу ОАЭ в ОПЕК

"Я думаю, что это замечательно", - сказал Трамп в среду в Белом доме, когда его спросили об этом шаге. "Это хорошо для снижения цены на бензин, на нефть, на все остальное".

Официальный выход ОАЭ из организации запланирован на следующий месяц. Влияние группы на рынки теперь оказалось под угрозой.

Однако рынок пока реагирует иначе - цены продолжают расти. Аналитики издания не видят подтверждений словам американского президента. Стоимость сырья марки Brent в среду подскочила до рекорда.

Главной причиной подорожания является логистика, которая завязана на геополитике. Сейчас официальные источники фиксируют сложную ситуацию.

Вот несколько ключевых факторов, которые сейчас формируют рынок:

Рынок нефти полностью зависит от закрытия Ормузского пролива.

Динамика ОПЕК будет оставаться второстепенной для цен, пока этот водный путь заблокирован.

Только после его открытия нефтяные потоки вернутся к норме.

Раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией

Демарш Эмиратов не стал внезапным, ведь конфликт назревал давно. Это результат многолетней напряженности между ОАЭ и лидером ОПЕК - Саудовской Аравией.

Страны спорили из-за нескольких ключевых вопросов:

Уровень добычи нефти и жесткие квоты.

Желание ОАЭ самостоятельно вести свою экономическую игру.

Конкуренция за влияние в регионе.

Глава Белого дома отдельно прокомментировал мотивы лидера Эмиратов. "Он, вероятно, хочет идти своим путем", - добавил Трамп, имея в виду президента ОАЭ шейха Мохамеда бин Заида Аль Нахайяна.

"Длинная блокада" Трампа

Лидер США отметил жесткую позицию Вашингтона и призвал флот готовиться к долгой блокаде пролива. Американцы будут задерживать все суда, идущие или выходящие из Ирана пока Тегеран не согласится на новое соглашение по своей ядерной программе.

В свою очередь Иран пообещал и дальше блокировать пролив уже со своей стороны.