Палестина припиняє дію домовленостей з Ізраїлем

Фото: Махмуд Аббас (flickr.com/statephotos)

Рішення прийняте на тлі погіршення відносин між сторонами

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що вирішив припинити виконання угод з Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами. Про це пише DW.

Зазначається, що рішенням керівництва було припинити імплементацію угод, укладених з ізраїльською стороною. Політик повідомив, що створить комітет, який займеться цим питанням, але не вказав, коли саме це має відбутись.

При цьому очільник Палестинської автономії назвав знесення Ізраїлем будинків палестинців на околицях Східного Єрусалима "етнічними чистками".

"Ми простягаємо руки до миру, але ми не здамося перед заходами, до яких вдаються окупанти", - наголосив Аббас.

Раніше повідолмляося, що в Єрусалимі ізраїльські правоохоронці здійснили арешт палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадми.

РБК-Україна писало, що Ізраїль домовився з палестинським рухом ХАМАС, який контролює територію сектора Гази, про перемир'я на півроку. Згідно з досягнутими домовленостями, Палестина зобов'язується припинити заворушення на кордоні сектора Гази та Ізраїлю, припиняє запуски запальних повітряних куль і підтримання буферної зони на 300 метрів вздовж кордону з Ізраїлем.