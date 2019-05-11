США і Польща домовилися про зміцнення східного флангу НАТО

Фото: солдати США (proxy.duckduckgo.com)

Сторони обговорили посилення американського контингенту в Польщі

За підсумками переговорів заступника глави Пентагону з політичних питань Джона Руда та заступника міністра національної оборони Польщі сторони змогли досягти прогресу в питанні збільшення чисельності американських солдатів на польській території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони США.

У Міноборони США заявили, що переговори, які пройшли 10 травня в Пентагоні, є частиною міцних відносин між двома країнами, які засновані на сприянні для процвітання та безпеки США, Польщі і всього регіону.

"Більш глибоке, більш спільне партнерство США і Польщі в галузі безпеки має вирішальне значення для вирішення поточних загроз і викликів безпеці", - повідомили в Міноборони США.

Також вони зазначили, що під час переговорів сторони обговорили підвищення забезпечення безпеки східного флангу НАТО за рахунок розширеної, сталої присутності сил США і можливостей у Польщі, яке зможе підтримати уряд країни.

У Міноборони США додали, що відомства обох країн будуть продовжувати спільні переговори з цього питання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща домовилася з США про посилення американського контингенту на її території. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що зараз ведуться переговори про деталі, які можуть бути завершені в 2019 році.