ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дуда і Трамп підписали декларацію про розширення військового контингенту США в Польщі

Новини » Політика    13.06.2019 - 01:58
Дуда і Трамп підписали декларацію про розширення військового контингенту США в Польщі
Фото: зустріч Трампа та Дуди (twitter.com/whitehouse)

У Польщі прибудуть понад 1 тис. американських солдатів

Президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі. Про це повідомляє RMF24.

Згідно з декларацією, США планують збільшити своє нинішнє військове присутність у Польщі більш ніж на 1 тис. солдатів в найближчому майбутньому.

Декларації підкреслюється, що Польща і Сполучені Штати підтверджують свої зобов'язання перед Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), включаючи зобов'язання, які випливають із статей 3 і 5 Північноатлантичного договору, в якості основи для взаємних оборонних відносин.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що остаточно питання про збільшення американської військової присутності в Польщі не вирішене, однак сам він обмірковує можливість перекидання туди з Німеччини додатково 2 тис. військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Польща оприлюднить угоду зі Сполученими Штатами про посилення американської військової присутності в Польщі.

Трамп анонсував зустріч з Путіним на саміті G20 Трамп допустив збільшення контингенту США в Польщі в півтора рази
Новини України Анджей ДудаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся