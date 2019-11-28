Трамп в Афганістані збирається домовитися з талібами про мир

Ілюстративне фото (The White House)

Він заявив, що таліби хочуть укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп під час свого неоголошеного візиту в Афганістан збирається провести мирні переговори з керівництвом угрупування "Талібан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Трамп сказав, що відновив мирні переговори з талібами менш ніж через три місяці після того, як він перервав переговори з цим угрупованням.

"Талібан хоче укласти угоду, і ми зустрічаємося з ними... Ми будемо залишатися до тих пір, поки у нас не буде угоди або повної перемоги", - сказав Трамп під час зустрічі з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Він також підтвердив бажання скоротити присутність американських військ в Афганістані до 8600 з 13 тисяч.

Нагадаємо, 8 вересня Трамп раптово оголосив про припинення мирних переговорів, які вела його адміністрація з талібами. Трамп назвав причиною припинення переговорів криваві атаки "Талібану", які тривають в Афганістані. У той же час американський президент пообіцяв продовжити боротьбу проти талібів.

Також РБК-Україна писало, що в листопаді Афганистане на тлі зірваного обміну заручниками з талибанами невідомі відкрили стрілянину, в результаті чого загинули два прокурора і поранили ще двох осіб. Таліби заявили, що їх трьох ув'язнених не доставили в потрібне місце і час, узгоджений з США.