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Трамп в Афганистане собирается договориться с талибами о мире

Новости » В мире     28.11.2019 - 22:42
Трамп в Афганистане собирается договориться с талибами о мире
Иллюстративное фото (The White House)

Он заявил, что талибы хотят заключить мирную сделку

Президент США Дональд Трамп во время своего необъявленного визита в Афганистан собирается провести мирные переговоры с руководством группировки "Талибан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Трамп сказал, что возобновил мирные переговоры с талибами менее чем через три месяца после того, как он прервал переговоры с этой группировкой.

"Талибан хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними... Мы будем оставаться до тех пор, пока у нас не будет соглашения или полной победы", - сказал Трамп во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Он также подтвердил желание сократить присутствие американских войск в Афганистане до 8600 с 13 тысяч.

Напомним, 8 сентября Трамп внезапно объявил о прекращении мирных переговоров, которые вела его администрация с талибами. Трамп назвал причиной прекращения переговоров кровавые атаки "Талибана", которые продолжаются в Афганистане. В то же время американский президент пообещал продолжить борьбу против талибов.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре в Афганистане на фоне сорванного обмена заложниками с талибанами неизвестные открыли стрельбу, в результате чего погибли два прокурора и еще двух человек ранили. Талибы заявили, что их троих заключенных не доставили в нужное место и время, согласованное с США.

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Новости Украины ТалибанАфганистанДональд Трамп
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