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В Афганістані здалися майже 250 терористів "Ісламської держави"

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 08:26
В Афганістані здалися майже 250 терористів "Ісламської держави"
Ілюстративне фото (youtube.com televisionOrient)

Бойовики також віддали силовикам понад 60 одиниць зброї

Понад 240 бойовиків та прибічників терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) здалися правоохоронцям на сході Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомляється, за останні три дні загалом 241 учасник та прибічник ІД, в тому числі 71 чоловік, 63 жінки та 107 дітей, здалися афганським правоохоронцям в районах Ачин та Мохман-Дара провінції Нангархар.

Крім того, колишні бойовики передали правоохоронцям 67 одиниць зброї. Чиновники наголошують, що це найбільша в регіоні група, яка здавалася за останні два роки. В самій ІД поки не коментують дану інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Туреччині затримали 25 родичі вбитого ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу-Бакра аль-Багдаді. Спецоперації з затримання відбулися відразу в декількох провінціях. Четверо затриманих вже були заарештовані за звинуваченнями в участі в ІД. Інших родичів ватажка ІД депортують.

Також РБК-Україна писало, що на цьому тижні Служба безпеки України в Київській області затримала одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава". Терорист знаходиться під екстрадиційним арештом.

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