В Афганістані здалися майже 250 терористів "Ісламської держави"

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Бойовики також віддали силовикам понад 60 одиниць зброї

Понад 240 бойовиків та прибічників терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) здалися правоохоронцям на сході Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомляється, за останні три дні загалом 241 учасник та прибічник ІД, в тому числі 71 чоловік, 63 жінки та 107 дітей, здалися афганським правоохоронцям в районах Ачин та Мохман-Дара провінції Нангархар.

Крім того, колишні бойовики передали правоохоронцям 67 одиниць зброї. Чиновники наголошують, що це найбільша в регіоні група, яка здавалася за останні два роки. В самій ІД поки не коментують дану інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Туреччині затримали 25 родичі вбитого ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу-Бакра аль-Багдаді. Спецоперації з затримання відбулися відразу в декількох провінціях. Четверо затриманих вже були заарештовані за звинуваченнями в участі в ІД. Інших родичів ватажка ІД депортують.

Також РБК-Україна писало, що на цьому тижні Служба безпеки України в Київській області затримала одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава". Терорист знаходиться під екстрадиційним арештом.