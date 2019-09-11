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Президент США пообіцяв продовжити боротьбу з "Талібаном"

Новини » Політика    11.09.2019 - 20:41
Президент США пообіцяв продовжити боротьбу з "Талібаном"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

За словами Трампа, США вже 4 дні поспіль завдають ударів по позиціям талібів

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп пообіцяв продовжити військову операцію проти радикального угрупування "Талібан" в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Трампа, Вашингтон готовий нанести удар у відповідь з застосуванням всіх можливих засобів в разі спроб "Талібану" вчинити нові теракти на території США.

"Ми мали заплановані мирні переговори (з талібами - ред.) декілька днів тому. Я їх скасував, коли дізнався, що вони вбили чудового американського солдата з Пуерто-Рико та ще 11 ні в чому не винних людей. Вони думали, що використають атаки для демонстрації сили, але насправді вони показали свою найбільшу слабкість", - заявив американський президент, згадуючи нещодавній теракт поблизу посольства США в Кабулі.

Президент США розповів, що американські війська в Афганістані вже 4 дні поспіль завдають ударів по позиціям бойовиків "Талібану".

"За останні чотири дні ми сильніше наносимо удари по нашим ворогам, чим будь-коли раніше, ми продовжимо це робити", - наголосив він.

Також Трамп зазначив, що Вашингтон не прагне вступати в конфлікт з будь-ким, однак він готовий нанести потужну відповідь.

"Ми не прагнемо до конфлікту, але якщо хто-небудь наважиться завдати удару нашій країні, ми відповімо всіма можливими засобами, які є у розпорядженні США", - додав глава Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон вирішив розширити санкції проти лідерів та учасників терористичних угрупувань. До санкційного списку Держдепу потрапили 12 лідерів терористичних організацій, включаючи "Хезболлу", ХАМАС, "Ісламський джихад", "Ісламську державу" і "Талібан".

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Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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