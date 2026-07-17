Трагедия в Вишневом: бывшего топ-менеджера "Укроборонпрома" отправили в СИЗО

Суд отправил Кучинского в СИЗО

Соломенский суд Киева 17 июля избрал меру пресечения топ-менеджеру "Укроборонпрома" Кучинскому.

Подозреваемому назначили содержание под стражей без возможности внесения залога на 60 суток – до 14 сентября.

Второму подозреваемому еще выбирают меру пресечения.

Трагедия в Вишневом

После российского удара в ночь на 6 июля в Вишневом произошли масштабные взрывы. По данным Киевской ОВА, погибли девять человек.

12 июля руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора уволили с должностей из-за нарушения правил хранения боеприпасов.