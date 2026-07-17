Трагедия в Вишневом: бывшего топ-менеджера "Укроборонпрома" отправили в СИЗО

Руслан Кучинский подозревается в служебной халатности по делу о детонации боеприпасов в Вишневом 6 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.
Соломенский суд Киева 17 июля избрал меру пресечения топ-менеджеру "Укроборонпрома" Кучинскому.
Подозреваемому назначили содержание под стражей без возможности внесения залога на 60 суток – до 14 сентября.
Второму подозреваемому еще выбирают меру пресечения.
После российского удара в ночь на 6 июля в Вишневом произошли масштабные взрывы. По данным Киевской ОВА, погибли девять человек.
12 июля руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора уволили с должностей из-за нарушения правил хранения боеприпасов.
Гендиректор оборонного предприятия и его заместитель по производству задержан 16 июля из-за размещения боеприпасов в непригодных ангарах без необходимых разрешений - возле жилой застройки.