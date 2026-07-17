Трагедія у Вишневому: колишнього топменеджера "Укроборонпрому" відправили в СІЗО

Суд відправив Кучинського у СІЗО

Соломʼянський суд Києва 17 липня обрав запобіжний захід топменеджеру "Укроборонпрому" Кучинському.

Підозрюваному призначили тримання під вартою без можливості внесення застави на 60 діб - до 14 вересня.

Другому підозрюваному ще обирають запобіжний захід.

Трагедія у Вишневому

Після російського удару в ніч на 6 липня у Вишневому сталися масштабні вибухи. За даними Київської ОВА, загинули дев'ятеро людей.

12 липня керівників двох державних підприємств оборонного сектору звільнили з посад через порушення правил зберігання боєприпасів.