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Трагедія у Вишневому: колишнього топменеджера "Укроборонпрому" відправили в СІЗО

19:38 17.07.2026 Пт
1 хв
Скільки часу проведе Кучинський за ґратами?
aimg Олена Бджола
Фото: ексдиректор заводу "Укроборонпрому" Руслан Кучинський у залі суду (скрин відео)

Руслан Кучинський підозрюється у службовій недбалості у справі про детонацію боєприпасів у Вишневому 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Суд відправив Кучинського у СІЗО

Соломʼянський суд Києва 17 липня обрав запобіжний захід топменеджеру "Укроборонпрому" Кучинському.

Підозрюваному призначили тримання під вартою без можливості внесення застави на 60 діб - до 14 вересня.

Другому підозрюваному ще обирають запобіжний захід.

Трагедія у Вишневому

Після російського удару в ніч на 6 липня у Вишневому сталися масштабні вибухи. За даними Київської ОВА, загинули дев'ятеро людей.

12 липня керівників двох державних підприємств оборонного сектору звільнили з посад через порушення правил зберігання боєприпасів.

Гендиректора оборонного підприємства та його заступника з виробництва затримали 16 липня через розміщення боєприпасів у непридатних ангарах без необхідних дозволів - біля житлової забудови.

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