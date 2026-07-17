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Трагедия в Вишневом: бывшего топ-менеджера "Укроборонпрома" отправили в СИЗО

19:38 17.07.2026 Пт
1 мин
Сколько времени проведет Кучинский за решеткой?
aimg Елена Бджола
Трагедия в Вишневом: бывшего топ-менеджера "Укроборонпрома" отправили в СИЗО Фото: экс-директор завода "Укроборонпрома" Руслан Кучинский в зале суда (скрин видео)
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Руслан Кучинский подозревается в служебной халатности по делу о детонации боеприпасов в Вишневом 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

Суд отправил Кучинского в СИЗО

Соломенский суд Киева 17 июля избрал меру пресечения топ-менеджеру "Укроборонпрома" Кучинскому.

Подозреваемому назначили содержание под стражей без возможности внесения залога на 60 суток – до 14 сентября.

Второму подозреваемому еще выбирают меру пресечения.

Трагедия в Вишневом

После российского удара в ночь на 6 июля в Вишневом произошли масштабные взрывы. По данным Киевской ОВА, погибли девять человек.

12 июля руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора уволили с должностей из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

Гендиректор оборонного предприятия и его заместитель по производству задержан 16 июля из-за размещения боеприпасов в непригодных ангарах без необходимых разрешений - возле жилой застройки.

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