Трагедія у Вишневому: колишнього топменеджера "Укроборонпрому" відправили в СІЗО

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Руслан Кучинський підозрюється у службовій недбалості у справі про детонацію боєприпасів у Вишневому 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Суд відправив Кучинського у СІЗО Соломʼянський суд Києва 17 липня обрав запобіжний захід топменеджеру "Укроборонпрому" Кучинському. Підозрюваному призначили тримання під вартою без можливості внесення застави на 60 діб - до 14 вересня. Другому підозрюваному ще обирають запобіжний захід. Трагедія у Вишневому Після російського удару в ніч на 6 липня у Вишневому сталися масштабні вибухи. За даними Київської ОВА, загинули дев'ятеро людей. 12 липня керівників двох державних підприємств оборонного сектору звільнили з посад через порушення правил зберігання боєприпасів.