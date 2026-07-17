Трагедія у Вишневому: колишнього топменеджера "Укроборонпрому" відправили в СІЗО
Руслан Кучинський підозрюється у службовій недбалості у справі про детонацію боєприпасів у Вишневому 6 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.
Суд відправив Кучинського у СІЗО
Соломʼянський суд Києва 17 липня обрав запобіжний захід топменеджеру "Укроборонпрому" Кучинському.
Підозрюваному призначили тримання під вартою без можливості внесення застави на 60 діб - до 14 вересня.
Другому підозрюваному ще обирають запобіжний захід.
Трагедія у Вишневому
Після російського удару в ніч на 6 липня у Вишневому сталися масштабні вибухи. За даними Київської ОВА, загинули дев'ятеро людей.
12 липня керівників двох державних підприємств оборонного сектору звільнили з посад через порушення правил зберігання боєприпасів.
Гендиректора оборонного підприємства та його заступника з виробництва затримали 16 липня через розміщення боєприпасів у непридатних ангарах без необхідних дозволів - біля житлової забудови.