Трагедия в Конго: на озере перевернулось судно с 200 людьми, уже найдены десятки тел

В Демократической Республике Конго на озере Маи-Ндомбе перевернулось пассажирское судно, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек.

Об этом сообщил губернатор провинции Маи-Ндомбе Нкосо Кевани Лебон, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Инцидент произошел в четверг вечером. Судно направлялось из села Кири в столицу страны Киншасу. По словам губернатора, причиной аварии стал сильный ветер.

"Вчера мы нашли девять тел, сегодня еще десять, поэтому общее количество погибших возросло до 19", - заявил Лебон.

Информации о количестве пропавших без вести пока нет.

По данным другого местного чиновника, на борту находились по меньшей мере 200 пассажиров. Поисково-спасательная операция продолжается.