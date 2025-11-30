Трагедія в Конго: на озері перекинулось судно із 200 людьми, вже знайдені десятки тіл

У Демократичній Республіці Конго на озері Маї-Ндомбе перекинулося пасажирське судно, внаслідок чого загинули щонайменше 19 людей.

Про це повідомив губернатор провінції Маї-Ндомбе Нкосо Кевані Лебон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався у четвер увечері. Судно прямувало із села Кірі до столиці країни Кіншаси. За словами губернатора, причиною аварії став сильний вітер. "Учора ми знайшли дев’ять тіл, сьогодні ще десять, тож загальна кількість загиблих зросла до 19", - заявив Лебон. Інформації про кількість зниклих безвісти поки немає. За даними іншого місцевого чиновника, на борту перебували щонайменше 200 пасажирів. Пошуково-рятувальна операція триває.