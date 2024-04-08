Возле Мозамбика затонул паром, погибли более 90 человек

Возле северного побережья Мозамбика перевернулся и затонул паром. В результате катастрофы, по данным местных властей, погиб по меньшей мере 91 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Чиновники провинции Нампула заявили, что на борту парома могло находиться 130 человек. Отмечается, что пять человек удалось спасти после крушения судна.

По словам государственного секретаря Нампулы Хайме Нето, люди спасались от вспышки холеры. Он добавил, что среди погибших вследствие катастрофы много детей.

"Поскольку лодка была переполнена и непригодна для перевозки пассажиров, она затонула", - сказал Нето.

Вероятно, судно следовало из Лунга на остров Мозамбик около побережья Нампулы.

Возле Мозамбика затонул паром с большим количеством людей на борту (фото: скрин google.com/maps)

Отметим, что по данным ЮНИСЕФ, вспышка холеры на Мозамбике является самой ужасной за последние 25 лет. Провинция Нампула была одной из самых пострадавших от болезни. При этом с января прошлого года холера значительно распространилась на несколько стран на юге Африки.

Власти Мозамбика сообщали о 13 700 подтвержденных случаях холеры и 30 смертях.