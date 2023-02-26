Беженцы попали в кораблекрушение. На пляже юга Италии обнаружили десятки тел

Сегодня, 26 февраля, на пляже юга Италии были обнаружены тела людей, погибших в результате кораблекрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Лодка, которая, вероятно, перевозила беженцев из Ирана, Пакистана и Афганистана, врезалась в скалы у побережья Калабрии на юге Италии .

По меньшей мере, 43 человека, в том числе новорожденный ребенок, погибли в результате кораблекрушения, когда они пытались высадиться на пляж в бурном море.

İtalya'da göçmen teknesi battı: 30 ölü



İtalya açıklarında, içerisinde 100'den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı. Crotone eyaletinde yer alan sahil beldesi Steccato di Cutro kıyılarında en az 30 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 50'ye yakın göçmenin kurtarıldığı pic.twitter.com/RfK2N — Efe kız (@NerminSekin1) February 26, 2023

Пожарная служба Италии сообщила, что 28 тел были найдены рано утром, многие из которых, выбросили на туристический пляж вблизи Стеккато-ди-Кутро, а других обнаружили в море.

Сообщается, что на борту лодки находились около 120 человек, прежде чем она врезалась в скалы. Пока удалось спасти восемьдесят человек.