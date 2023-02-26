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Беженцы попали в кораблекрушение. На пляже юга Италии обнаружили десятки тел

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Италия, Воскресенье 26 февраля 2023 15:54
Беженцы попали в кораблекрушение. На пляже юга Италии обнаружили десятки тел Фото: десятки тел обнаружили на пляже юга Италии (twitter.com VoiceAllahabad)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, на пляже юга Италии были обнаружены тела людей, погибших в результате кораблекрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Лодка, которая, вероятно, перевозила беженцев из Ирана, Пакистана и Афганистана, врезалась в скалы у побережья Калабрии на юге Италии.

По меньшей мере, 43 человека, в том числе новорожденный ребенок, погибли в результате кораблекрушения, когда они пытались высадиться на пляж в бурном море.

Пожарная служба Италии сообщила, что 28 тел были найдены рано утром, многие из которых, выбросили на туристический пляж вблизи Стеккато-ди-Кутро, а других обнаружили в море.

Сообщается, что на борту лодки находились около 120 человек, прежде чем она врезалась в скалы. Пока удалось спасти восемьдесят человек.

"Это то, чего никогда бы не хотелось видеть. Море продолжает возвращать тела. Среди пострадавших есть женщины и дети", - заявил мэр Кутро Антонио Черазо.

Напомним, в декабре на все запреты в Италии высадились 500 мигрантов из Северной Африки.

Ситуация с нелегальной миграцией продолжает оставаться серьезной не только в Италии. Так, полиция Греции спасла группу из 92 нелегальных мигрантов, которые были обнаружены обнаженными, а некоторые еще и с травмами недалеко от границы с Турцией.

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Италия Кораблекрушение
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