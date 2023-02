Беженцы попали в кораблекрушение. На пляже юга Италии обнаружили десятки тел

Лодка, которая, вероятно, перевозила беженцев из Ирана, Пакистана и Афганистана, врезалась в скалы у побережья Калабрии на юге Италии .

По меньшей мере, 43 человека, в том числе новорожденный ребенок, погибли в результате кораблекрушения, когда они пытались высадиться на пляж в бурном море.

Пожарная служба Италии сообщила, что 28 тел были найдены рано утром, многие из которых, выбросили на туристический пляж вблизи Стеккато-ди-Кутро, а других обнаружили в море.

Сообщается, что на борту лодки находились около 120 человек, прежде чем она врезалась в скалы. Пока удалось спасти восемьдесят человек.

