Трагедія в Оленівці: що говорять в Україні та світі про черговий теракт Росії

Що відомо на даний момент:

Росіяни опублікували списки загиблих, Україна перевіряє.

Україна закликає ООН і Червоний Хрест до реакції.

Омбудсмен хоче перевірити колонію в Оленівці.

ISW: пошкодження в колонії Оленівки не характерні для HIMARS.

Що сталося

У колонії в Оленівці окупанти утримували українських військових полонених, в тому числі і захисників "Азовсталі", які добровільно здалися, під гарантії ООН і Червоного Хреста. Росіяни заявили, що Україна нібито вдарила по колонії з HIMARS. У результаті вибуху загинули і отримали поранення десятки українських військовополонених. При цьому, ніхто із співробітників колонії не постраждав.

Росіяни, зокрема, заявляли, що в результаті удару загинули 40 людей, а ще 130 поранені. А вже 30 kипня росіяни опублікували список жертв, достовірність яких на даний момент не підтверджена. Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що дані, які є в України, про кількість загиблих і поранених приблизно збігаються з тими, що заявила Росія. Крім того, Україна ініціювала перевірку списку жертв в Оленівці.

Реакція України

Генштаб. Генеральний штаб першим виступив з коментарем про події в Оленівці, заявивши, що ЗСУ не били по селищу. Там також додали, що Росія навмисне вдарила по колонії, щоб звинуватити Україну в скоєнні "військових злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли.

ОП. Радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що окупанти за кілька днів до вибуху перевели полонених захисників в барак, в який було попадання. Ще один радник глави ОП Олексій Арестович додав, що українські полонені на момент вибух могли бути мертві. У той же час, він додав, що обстановка всередині будівлі більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині, ніж на результат обстрілу.

МЗС. Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів жорстко засудити дії окупантів в Оленівці і визнати РФ державою-терористом. Кулеба також закликав ООН і Червоний Хрест перевірити всіх українських полонених в Оленівці.

"Азов". В" Азові "підтвердили інформацію про удар по колонії в Оленівці з полоненими полку"Азов". Там заявили, що з'ясовують імена загиблих і постраждалих.

ОГП і СБУ. Прокуратура почала розслідування трагедії в Оленівці. Інцидент кваліфікований як порушення законів і звичаїв війни. У свою чергу СБУ опублікувала перехоплення телефонних розмов, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в трагедії в Оленівці. Пізніше ввечері 29 липня з'явилася спільна заява українських відомств, в якій подію в Оленівці називають цинічним терактом і вимагають від ООН і МКЧХ негайної реакції.

Зеленський. Президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду з правоохоронцями, військовими та представниками розвідки щодо теракту в Оленівці. Сам же глава держави заявив, що ООН і МКЧХ, які повинні гарантувати збереження життя і здоров'я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати.

Омбудсмен. Уповноважений Верховної ради Дмитро Лубінець заявив про намір відвідати колонію в Оленівці. З відповідною пропозицією він звернувся і до російського омбудсмена.

Штаб по полоненим. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вимагає від РФ списків жертв теракту в Оленівці. Крім того, у штабі зазначають, що ООН та МКЧХ мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та провести міжнародну інспекцію умов утримання українських військовополонених.

Реакція світу

США. Координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що у США недостатньо інформації, щоб розумно коментувати "ці дуже ранні повідомлення".

МКЧХ. Червоний Хрест заявив, що звернувся до окупантів у Донецьку, щоб отримати доступ до Оленівки.

ЄС. Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив теракт Оленівці, заявивши, що нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і є військовими злочинами.

Британія. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що удар по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці вимагає розслідування.

ISW. У зведенні Інституту вивчення війни вказали, що спонсороване Кремлем інформаційне агентство "РИА Новости" опублікувало відео з колонії в Оленівці, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS.

Естонія. Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, коментуючи масове вбивство в Оленівці, заявила, що військові злочини не повинні залишатися безкарними.