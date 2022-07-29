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Масове вбивство полонених в Оленівці: спільна заява українських органів

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Оленівка, П'ятниця 29 липня 2022 20:33
Масове вбивство полонених в Оленівці: спільна заява українських органів Фото: українські військові здавалися в полон під гарантії Росії, ООН та Червоного Хреста (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Служба безпеки України, Збройні сили, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну заяву у зв'язку з масовим вбивством українських полонених в Оленівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 в Оленівці (окупована частина Донецької області) пролунав вибух. В результаті знищено будівлю, де були українські полонені. За даними росіян, загинули понад 50 осіб, кількість поранених невідома.

Жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" або російський військовий, згідно з коментарями російської сторони, в результаті вибуху не постраждав. Відразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі колонії з використанням американської зброї і вбивстві українських військових.

Цинічний теракт

Українські відомства наполягають на тому, що вибух є цинічним терактом Росії, провокацією з метою приховати військові злочини, дискредитувати ЗСУ, зірвати поставки західної зброї та підвищити соціальну напруженість в Україні.

ЗСУ не били по Оленівці

Збройні сили України завдають ударів виключно по російських військових об'єктах: складах з паливом, озброєнням і боєприпасами, командних пунктах, об'єктах військової інфраструктури.

Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включаючи системи космічної розвідки. Україна не завдавала ракетних і артилерійських ударів по Оленівці.

Здача в полон під гарантії ООН і Червоного Хреста

16 травня 2022 року за посередництва ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста розпочалася евакуація захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь". Формат передбачав встановлення режиму тиші і здачу українських військових у полон з подальшим обміном під гарантії ООН і Червоного Хреста.

Цей формат був обраний і затверджений захисниками Маріуполя, які брали участь у переговорах. 29 червня пройшов перший із запланованих обмінів полонених, в результаті якого до України повернулися 144 захисники. Серед них - 95 захисників "Азовсталі".

Зобов'язання Росії

Ключовою умовою здачі в полон було зобов'язання російської сторони перед міжнародними організаціями зберегти життя і здоров'я українських захисників. Ця гарантія була цинічно порушена.

Сплановане вбивство

На території колонії в Оленівці сталося організоване вбивство українських полонених. На спланований характер вказують задокументовані докази: зокрема, переведення бійців у нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру пошкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці та інші.

Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом і грубим порушенням міжнародних домовленостей.

Вимоги України

ООН і Червоний Хрест, які виступили гарантами, мають негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений Російською Федерацією.

Представників ООН, Червоного Хреста, Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених та уповноваженого Верховної ради з прав людини необхідно направити до Оленівки з інспекційною місією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Червоний Хрест вже попросив доступ в окуповану Оленівку, щоб зібрати дані по цьому кривавому інциденту.

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