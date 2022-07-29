ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл колонії в Оленівці: Генштаб заперечує причетність ЗСУ

Новость на русском →
П'ятниця 29 липня 2022 13:12
Обстріл колонії в Оленівці: Генштаб заперечує причетність ЗСУ Фото: Генштаб заперечив причетність ЗСУ до обстрілу колонії в Оленівці (РосЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де у той момент утримувались українські полонені, що призвело до численних жертв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що Росія умисно вдарила по колонії з декількох причин:

  • звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів";
  • приховати тортури над полоненими, а також розстріли.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали", - пише пресслужба Генштабу.

Пресслужба додає, що ракетні війська й артилерія України завдяки високоточній зброї союзників завдають виключно точні удари по військових російських об'єктах.

Українські військові дотримуються принципів й виконують норми міжнародного гуманітарного права, не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де утримують військовополонених побратимів.

"Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії", - додає пресслужба Генштабу.

Заяви країни-агресора, окупанта й спонсора тероризму є брехнею та черговою провокацію, за яку вона буде нести відповідальність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Російська Федерація Україна Генштаб ВСУ
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні