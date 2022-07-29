Полонених перевели в обстріляний барак напередодні. Нові деталі трагедії в Оленівці
Російські окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар джерела у розвідці.
Так, співрозмовник РБК-Україна підтвердив факт загибелі українських військовополонених, зазначивши, що місце їх утримання обстріляли ворожі війська.
"На жаль, це правда. Росіяни обстріляли барак, у який за кілька днів перед цим перевели частину полонених", - додало джерело.
Цю інформацію підтверджує і радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Класична, цинічна і дуже продумана false flag operation", - констатував він, підтвердивши, що полонені опинилися в бараку невипадково.
Як повідомлялося, Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.
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