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Полонених перевели в обстріляний барак напередодні. Нові деталі трагедії в Оленівці

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Донбас, П'ятниця 29 липня 2022 13:54
Полонених перевели в обстріляний барак напередодні. Нові деталі трагедії в Оленівці Фото: наслідки удару по бараку з українськими полоненими в Оленіці
Автор: Наталія Гурковська, Владислав Красінський

Російські окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар джерела у розвідці.

Так, співрозмовник РБК-Україна підтвердив факт загибелі українських військовополонених, зазначивши, що місце їх утримання обстріляли ворожі війська.

"На жаль, це правда. Росіяни обстріляли барак, у який за кілька днів перед цим перевели частину полонених", - додало джерело.

Цю інформацію підтверджує і радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Класична, цинічна і дуже продумана false flag operation", - констатував він, підтвердивши, що полонені опинилися в бараку невипадково.

Як повідомлялося, Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.

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