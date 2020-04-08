"Тоттенхем" зробив догану Моурінью за тренування в парку під час карантину

Фото: Жозе Моурінью (tottenhamhotspur.com)

Разом з чотирма футболістами він порушив дотримання дистанції

Керівництво лондонського "Тоттенхема" оголосило догану головному тренеру команди Жозе Моурінью за порушення правил карантину в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше стало відомо, що португальський фахівець провів тренування в одному з парків, в заняттях брали участь Тангі Ндомбеле, Давінсон Санчес, Серж Орье і Райан Сессеньон.

Jose Mourinho was spotted training several Spurs players in a park, ignoring the social distance guidelines



When are people going to get it that the only way this whole pandemic is going to end is if we stay inside, that's all the key worker heroes are asking us to do pic.twitter.com/HIkKcIZCyK — Jacob (@Jacobr_10) April 8, 2020

"Ми нагадали всім нашим футболістам, що вони повинні дотримуватися дистанції під час вуличних занять", - цитує The Telegraph представника "Тоттенхема".

Spurs players train ground Hadley common pic.twitter.com/rWjBi596C6 — Mike (@Mikalisyid) April 7, 2020

Правила карантину в Англії дозволяють людям один раз в день виходити на прогулянку або займатися вправами на відкритому повітрі, але тільки на самоті, або в компанії одного члена сім'ї.

Майже всі спортивні змагання були перенесені або скасовані через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, відновлення англійської Прем'єр-ліги було перенесено на невизначений термін. "Тоттенхем" займає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 41 очко у 29 матчах.