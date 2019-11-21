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"Тоттенхем" не має наміру виділяти кошти Моурінью на підсилення

Новини » Спорт     21.11.2019 - 09:34
"Тоттенхем" не має наміру виділяти кошти Моурінью на підсилення
Фото: Гаррі Кейн і Жозе Моурінью (twitter.com/SpursOfficial)

Тренеру доведеться завершувати сезон за допомоги наявних гравців

Новоспечений головний тренер лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью не зможе підсилити склад команди в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє The Guardian.

Як стверджує джерело, керівництво повідомило португальського фахівця, що йому доведеться працювати з нинішнім складом, оскільки у клубу немає грошей на трансфери в січні.

Відзначається, що "шпори" продовжують виплачувати борги, пов'язані з будівництвом нового стадіону. Велику роль в бюджеті лондонського клубу також грають призові від участі в Лізі чемпіонів, тому перед Моурінью поставлена задача повернутися в топ-4.

Водночас, за підрахунками ESPN, Моурінью посідає перше місце в історії футболу за сумою коштів, яку його клуби витратили на підписання нових гравців.

За підсумками 12 турів "Тоттенхем" набрав 14 очок і посідає 14 місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, відстаючи від лідируючого "Ліверпуля" на 20 очок.

Нагадаємо, "Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два трансферних вікна.

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