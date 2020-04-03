Відновлення АПЛ перенесено на невизначений термін

Фото: турнір не буде відновлений на початку травня (facebook.com/premierleague)

Клуби провели відеоконференцію

Проведення англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) не буде відновлена ​​на початку травня, як передбачалося раніше. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Клуби провели відеоконференцію, за результатами якої було прийнято рішення, що чемпіонат відновиться лише тоді, коли ситуація в країні буде безпечною і пандемія коронавируса відступить. При цьому в АПЛ і раніше розраховують дограти сезон і всі внутрішні турніри.

Також клуби проведуть переговори зі своїми гравцями на предмет скорочення зарплат на 30% на час зупинки чемпіонату, а також перенаправляють 125 млн фунтів на підтримку клубів Англійської футбольної ліги і Національної ліги, у яких виникли значні фінансові труднощі.

Прем'єр-ліга пішла на вимушену паузу, зігравши 29 турів. Лідируючому "Ліверпулю" досить добути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії.

Нагадаємо, в АПЛ хочуть збільшити кількість замін після відновлення сезону. Дана ініціатива виходить від головних тренерів команд які побоюються, що без належної тренувальної підготовки до рестарту і в умовах щільного графіка матчів гравці будуть схильні до високого травматизму.