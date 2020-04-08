"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за тренировку в парке во время карантина

Фото: Жозе Моуринью (tottenhamhotspur.com)

Вместе с четырьмя футболистами он нарушил соблюдение дистанции

Руководство лондонского "Тоттенхэма" сделало выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью за нарушение правил карантина в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что португальский специалист провел тренировку в одном из парков, в занятиях участвовали Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес, Серж Орье и Райан Сессеньон.

Jose Mourinho was spotted training several Spurs players in a park, ignoring the social distance guidelines



When are people going to get it that the only way this whole pandemic is going to end is if we stay inside, that's all the key worker heroes are asking us to do pic.twitter.com/HIkKcIZCyK — Jacob (@Jacobr_10) April 8, 2020

"Мы напомнили всем нашим футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий", - цитирует The Telegraph представителя "Тоттенхэма".

Правила карантина в Англии разрешают людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе, но только в одиночестве, либо в компании одного члена семьи.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

"Тоттенхэм" занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 41 очко в 29 матчах.