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Вінниця частково скасовує пільги в міському транспорті

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 01:54
Вінниця частково скасовує пільги в міському транспорті
Ілюстративне фото (city-adm.lviv.ua)

Обмеження діятимуть в час пік - з 5:30 до 10:00 та з 17:00 до 21:00

У Вінниці з 23 березня на час карантину в час пік буде призупинено пільгове перевезення пенсіонерів у муніципальному транспорті. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Вінницької міської ради.

Обмеження діятимуть в період з 5:30 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Також було вирішено збільшити кількість пасажирів, які їхатимуть у двосекційному транспорті, до 10 пасажирів в одній секції.

Директор КП "Вінницька транспортна компанія" Михайло Луценко підкреслив, що підприємство сьогодні випускає на лінію максимальну кількість транспорту - 265 одиниць: 131 тролейбус, 74 трамваї, 60 автобусів. Також на маршрутах працює 225 мікроавтобусів. Загалом вінничан обслуговує 490 одиниць транспорту.

Крім того були встановлені обмедення в роботі міських ринків, які працюватимуть лише 4 години на день - з 10:00 до 14:00.

Нагадаємо, на час карантину в Україні міська рада Львова скасувала пільги на проїзд у громадському транспорті. При цьому зберігається обмеження на не більше 10 пасажирів

Раніше в Чернівцях скасували пільги на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Рішення прийнято для того, щоб обмежити число пенсіонерів у місцевих маршрутках і автобусах, оскільки вони є найбільш вразливими для коронавірусу..

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