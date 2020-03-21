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Поліція в транспорті і проїзд за перепустками: як Київ посилює карантин

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 17:38
Поліція в транспорті і проїзд за перепустками: як Київ посилює карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проїзд в транспорті в Києві з 23 березня буде тільки за перепустками

Карантин у Києві з наступного тижня буде істотно посилено. Нові обмеження сьогодні було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС, докладніше про рішення - в матеріалі РБК-Україна.

Так, за даними МОЗ, в Україні офіційно підтверджений коронавірус у 41 людини, зокрема 3 випадки - у Києві.

"Враховуючи збільшення числа хворих COVID-19 на території України та міста Києва та орієнтовний прогноз НАН України при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 млн осіб в Україні, а також враховуючи кількість населення столиці, його активні міграційні процеси, питання застосування заходів щодо запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, були розглянуті 17 березня 2020 року на позачерговому засіданні комісії", - йдеться в документі.

Зокрема, 20 березня в Києві був введений режим НС, а до цього в рамках боротьби з поширенням коронавірусу в місті закрили метро на час карантину, а також ввели обмеження на проїзд у громадському транспорті - не більше 10 пасажирів. Також у Києві закриті ринки і магазини, окрім продуктових.

Карантин у Києві посилюють

21 березня карантинні заходи у Києві вирішили посилити. Зокрема, комісія прийняла наступні рішення:

  • з 00:00 23 березня 2020 року "Київпастранс" буде їздити по окремих маршрутах і перевозити пасажирів, у яких є перепустка. Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, пепепустку будуть видавати, зокрема, для медиків, рятувальників, поліції, працівникам об'єктів критичної інфраструктури. Пасажири без пропуску користуватися громадським транспортом під час карантину не зможуть. Обмежень для пересування на власному авто немає.
  • з 00:00 23 березня 2020 року комунальній службі перевезень КМДА доручається при необхідності залучити перевізників будь-якої форми власності, які здійснюють перевезення пасажирів, до перевезення за окремими маршрутами осіб з пропусками.
  • департаменту транспортної інфраструктури КМДА до 21 березня повинен розробити схеми маршруту громадського транспорту на час карантину.
  • 23 млн гривень виділяється на дезінфекцію житлових багатоповерхових будинків.
  • у місті посилюється контроль за дотриманням обмежень, введених на період карантину.
  • поліція Києва і "Муніципальна варта" має забезпечити громадський порядок та дотримання обмежень, зокрема на зупинках громадського транспорту, а також обсепечить присутність не менше 2 співробітників поліції і одного представника "Муніципальної варти" в кожному громадському транспорті.
  • київський лабораторний центр ММОЗ повинен забезпечити організацію та проведення епідеміологічного розслідування причин і умов виникнення кожного випадку захворювання COVID-19. Також необхідно стежити за своєчасним виявленням і ізоляцією контактних осіб.
  • Держприкордонслужба повинна надати інформацію Держпродспоживслужбі Києва про жителів міста, які приїхали з-за кордону з 10 березня 2020 року.
  • у продуктових магазинах та аптеках має бути не більше 1 людини на 10 кв. м.
  • департамент охорони здоров'я КМДА має забезпечити госпітальну базу на 1 тис. осіб.

Фото: kyivcity.gov.ua

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