На ВОТ Херсонщины больницы не принимают местных жителей: заполнены ранеными оккупантами
На временно оккупированных территориях Херсонской области местные жители не имеют доступа к медицине, а больницы заполнены солдатами армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение гражданского сопротивления "Отпор" в Telegram.
На Херсонщине - критическая ситуация с доступом к лечению местного населения, пишут участники движения.
В Каховке и Чаплинке районные больницы переполнены ранеными российскими военными. Местных жителей не принимают и не лечат.
Чтобы получить помощь, людей заставляют ехать в Геническ, а это долгий и трудный путь, констатируют в движении "Отпор".
"Оккупанты ставят жизнь и здоровье своих военных выше потребностей гражданского населения, полностью игнорируя их права на медицинское обеспечение. Это прямое нарушение всех норм и правил, что приводит к потенциально смертельным случаям среди украинцев", - говорится в сообщении.
Члены движения "Отпор" советуют записывать все случаи отказа в помощи, так как это является доказательством военных преступлений.
Медицина на ВОТ
Ранее РБК-Украина писало о том, что Россия придумала еще один способ принудительной паспортизации украинцев: на временно оккупированных территориях их лишают лекарств, доступа к медицине и даже обслуживания в аптеках.
По данным ГУР, на временно оккупированных территориях Украины Россия распорядилась запретить продажу в аптеках жизненно важных препаратов лицам, которые не получили паспорт РФ.
Также на временно оккупированных территориях востока Украины местные больницы отказываются обслуживать гражданское население из-за высоких потерь армии РФ.
Первоочередным для захваченных больниц, где работают преимущественно врачи из России, является обслуживание солдат армии РФ. Местное же население должно самостоятельно ехать в другие города и искать больницу, где их примут.