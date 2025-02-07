РФ придумала еще один способ принудительной паспортизации: лишают украинцев лекарств и медицины

Российская Федерация придумала новый способ паспортизации граждан Украины на оккупированных территориях. Украинцам отказывают в медицинском обслуживании в аптеках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Facebook.

По данным ГУР, на временно оккупированных территориях Украины Россия распорядилась запретить продажу в аптеках жизненно важных препаратов лицам, которые не получили паспорт РФ.

Под запрет попали инсулин и лекарства для щитовидной железы.

Также с февраля этого года россияне запрещают оказывать медицинскую помощь всем, кто отказался получать российский паспорт на оккупированных территориях.

"Пожилым людям, которые остаются в оккупации без российских паспортов, захватчики с начала 2025 года прекратили выплачивать пенсии", - сообщили в ГУР.

Кроме этого россияне депортируют украинцев, которые пытаются избегать своего взаимодействия и сотрудничества с российско-оккупационными органами.

"Мужское население в оккупации находится под постоянным давлением московитов и угрозой принудительной мобилизации в российскую оккупационную армию. Ситуация на оккупированных территориях Украины иллюстрирует системное нарушение государством-агрессором Россией норм международного права и продолжение ее преступной геноцидной политики в отношении украинского народа", - пишут в разведке.

Ситуация на оккупированных территориях

Ранее стало известно, что в начале января на временно оккупированных территориях Украины заработал так называемый реестр "контролируемых лиц". Россияне вносят в него украинцев, которые не получили паспорт РФ.

Также с февраля жители временно оккупированных территорий не смогут заключить брак, не имея российского паспорта.