В ряде оккупированных регионов Украины перестали обслуживать местных в больницах, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, первоочередным для захваченных больниц, где работают преимущественные врачи из России, является обслуживание солдат армии РФ. В связи с этим население должно самостоятельно ехать в другие города и искать больницу, где их примут.

К тому же в ЦНС отметили, что без паспорта РФ россияне вообще отказываются принимать украинцев, кроме случаев, когда речь идет об экстренной помощи.

"Таким образом, враг не выполняет основное требование международного права к оккупантам - обеспечение жизнедеятельности региона, а также размещает военных в военных гражданских больницах", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал сообщать о размещении вражеских баз и складов, чтобы нарастить количество успешных поражений противника и освободить украинские земли от российских захватчиков.