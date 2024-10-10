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В ряде оккупированных регионов Украины перестали обслуживать местных в больницах, - ЦНС

Четверг 10 октября 2024 23:45
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В ряде оккупированных регионов Украины перестали обслуживать местных в больницах, - ЦНС Фото: обслуживание в больницах прекратилось из-за больших потерь РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях востока Украины местные больницы отказываются обслуживать гражданское население. Причиной тому стали высокие потери армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, первоочередным для захваченных больниц, где работают преимущественные врачи из России, является обслуживание солдат армии РФ. В связи с этим население должно самостоятельно ехать в другие города и искать больницу, где их примут.

К тому же в ЦНС отметили, что без паспорта РФ россияне вообще отказываются принимать украинцев, кроме случаев, когда речь идет об экстренной помощи.

"Таким образом, враг не выполняет основное требование международного права к оккупантам - обеспечение жизнедеятельности региона, а также размещает военных в военных гражданских больницах", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал сообщать о размещении вражеских баз и складов, чтобы нарастить количество успешных поражений противника и освободить украинские земли от российских захватчиков.

Напомним, этим летом стало известно, что беременным женщинам в оккупации отказывают в медицинской помощи, если не имеют российский паспорт. В частности, их не берут на учет, в связи с чем у девушек и женщин нет доступа как медицинскому осмотру я так и к социальным выплатам.

Также в июле в ЦНС сообщили, что в рамках расширения программы русификации местного населения, россияне заставляют людей в оккупации менять справки об инвалидности на российские.

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